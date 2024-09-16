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السيسي: المولد النبوي فرصة للتأمل في سيرة النبي واستحضار مفاهيم الإسلام

04:43 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن اليوم الذي شهد شهد مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو مناسبة عظيمة أذن الله فيها لشمس العبادة النبوية أن تشرق على العالم.

وأعرب الرئيس، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف 2024، في هذه المناسبة العطرة عن تمنياته للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات، مشددًا على أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي يبعث في النفوس معاني الإنسانية الحقيقية، حيث مثل مولده صلى الله عليه وسلم تكريمًا وإحياءً للإنسانية.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة للتأمل في سيرة النبي العظيمة، واستحضار مفاهيم الإسلام التي وصلت بالإنسانية إلى أسمى درجاتها، مؤكدًا أن الإسلام يدعو إلى المحبة والإخاء والبناء والتنمية.

كما أكد الرئيس أن بناء الإنسان هو مسؤولية تضامنية وتكاملية تتطلب تضافر جهود المؤسسات الدينية والإعلامية والثقافية، بالإضافة إلى دور الأسرة في إعداد جيل واعٍ وقوي يبني وطنه في مختلف المجالات.

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