حظر تعامل شركات السياحة الدينية مع الكيانات غير الشرعية - مستند

كتب- محمد أبو بكر:

قرر مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، حظر تعامل الشركات السياحية التي تعمل في مجال نشاط السياحة الدينية مع الكيانات غير الشرعية والتي لم تحصل على ترخيص من وزارة السياحة والآثار.

وأضافت "الغرفة"، بحسب خطاب حصل مصراوي على نسخة منه، أن من يخالف ذلك ستطبق عليه أحكام المادة 26 من القانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها على الشركات المخالفة لقرار مجلس الإدارة.

وأهابت غرفة السياحة، بأعضاء الجمعية العمومية، الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الإدارة؛ حفاظًا على مقدرات وسمعة الشركات السياحية بصفة خاصة والقطاع السياحي بصفة عامة.