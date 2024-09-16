رئيس "الاتصال السياسي" بالأوقاف: تكريم الرئيس السيسي فضل عظيم

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس مجموعة عمل الاتصال السياسي بديوان عام وزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف المصرية حريصة على تكريم أبنائها.

ووجَّه عبد العزيز الشكر إلى الرئيس السيسي، على تكريمه خلال احتفالية المولد النبوي، اليوم الإثنين، بمركز المنارة للمؤتمرات.

وقال رئيس مجموعة الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم، إن الرئيس السيسي حريص على الاهتمام بالعلماء، متابعًا: "التكريم شرف عظيم، يدعوني لبذل الكثير من الجهد لخدمة الدين والوطن".

وأضاف عبد العزيز أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لي في احتفالية المولد النبوي فضل عظيم؛ لأنه من رئيس مصر الذي أسهمت توجيهاته بشكل كبير في تجديد الخطاب الديني ومحاربة التطرف.

وقال رئيس مجموعة الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف: "أتوجه بالشكر إلى الدكتور أسامة الأزهري؛ لاختياري ضمن قائمة المكرمين خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف".

وكرَّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية المولد النبوي، عددًا من الشخصيات والعلماء الذين أثروا المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم وأنشطتهم من داخل وخارج مصر، ومنحهم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى؛ وهم:

- الشيخ سامي الشعراوي، نجل إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

- الواعظة فاطمة عنتر، بمديرية أوقاف القاهرة.

- د.شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية السابق.

- د.هشام عبد العزيز، رئيس مجموعة الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف.

- م.مجدي أبو عيد، الرئيس السابق للإدارة المركزية للشؤون الهندسية بوزارة الأوقاف.

- الشيخ منصور الرفاعي عبيد، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق.

- وزير الأوقاف الصومالي.