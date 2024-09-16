"الصحة": نجاح فريق طبي بمعهد القلب القومي بإجراء قسطرة معقدة باستخدام (ECMO)

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح الفريق الطبي بمعهد القلب القومي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في إجراء أول حالة قسطرة معقدة باستخدام جهاز (ECMO) الداعم للقلب والدورة الدموية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار- في بيان، اليوم الاثنين- إن هذه الخدمة الطبية، تقدم لأول مرة داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية، وتمت بمعهد القلب القومي باعتباره بيت القلب المصري، ويذخر بأفضل الأساتذة والكوادر الطبية الذين يحرصون على اتباع أحدث الأساليب العلمية والتقنيات لخدمة المريض المصري.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، أن معهد القلب القومي من أكثر وحدات الهيئة المشاركة ضمن المبادرة الرئيسية للقضاء على قوائم الانتظار، وتقوم الفرق الطبية ببذل أقصى جهد وتقديم أفضل ما لديها، حرصا على الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية، والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين، والقضاء على قوائم الانتظار تخفيفاً عن كاهل المرضى.

فيما أشار مدير معهد القلب القومي الدكتور محمد عبدالهادي، إلى الإجراءات التي اتخذها المعهد فور استقبال الحالة، حيث تم استقباله يوم الجمعة الماضية 13 سبتمبر، وهو يعاني من قصور بالشرايين التاجية بسبب ضيق حرج بجذع الشريان التاجي الأيسر الرئيسي، مع انسداد مزمن بالشريان التاجي الأيمن وارتجاع شديد بالصمام الميترالي وضعف بعضلة القلب، وتبلغ كفاءة القلب 15% ، مما يشكل خطرا علي حياته.

وقال إنه تم رفض علاج المريض جراحيًا نظرًا لضعف كفاءة القلب مما يزيد من خطورة الجراحة، ويزيد من خطورة عملية القسطرة العلاجية أيضاً، وكان القرار العلاجي الأمثل للحالة علاجه بالقسطرة مع تركيب دعامات دوائية مدعوما بجهاز (ECMO) الداعم للقلب، والدورة الدموية، مشيرًا إلى خروج المريض من غرفة عمليات القسطرة على جهاز التنفس الصناعي، وتم فصله من الجهاز صباح أمس الأول السبت، في حالة مستقرة، مع إجراء المتابعة الطبية والعلاجية الدورية اللازمة.

وأشار إلى أن العمل الطبي داخل معهد القلب القومي، يتم على قدمٍ وساق وتقدم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لكل المترددين، حيث تم إجراء 40 عملية قسطرة قلبية، وإجراء حالة توسيع بالوني للصمام الميترالي، و28 حالة قسطرة شرايين تاجية، و11 حالة قسطرة طوارئ (أزمات قلبية حادة)، وذلك بنفس اليوم 13 سبتمبر الجاري، تزامنا مع استقبال الحالة.