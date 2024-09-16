مدبولي: تقليص مشكلات المستثمرين السعوديين من 90 لـ 14 ونعمل على حلها بالكامل

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه منذ توليه رئاسة الحكومة واجهت مصر أكثر من 90 مشكلة تتعلق باستثمارات الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بعضها يعود إلى عشرات السنين.

وأكد مدبولي أن الحكومة كانت تركز على حل أكبر عدد ممكن من هذه التحديات، بهدف إرسال رسالة إيجابية للسعودية تؤكد حرص مصر على حماية استثماراتهم ودعم زيادتها.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة نجحت في تقليص عدد المشكلات المتبقية إلى 14 مشكلة فقط، موضحًا أن العديد من القرارات التي تم اتخاذها داخل مجلس الوزراء اعتمدت على حلول غير تقليدية وخارج الصندوق، قائلًا:"كنا بناخد القرارات داخل مجلس الوزراء، ومش عايز أقول إننا بنتجاوز، ولكننا كنا بنعلى ونتخطى الإجراءات القانونية اللي كانت موجودة على الأرض".

وأكد رئيس الوزراء، على التزامه بحل جميع المشكلات القديمة المتبقية قبل نهاية عام 2024.