مدبولي: توليت الحكومة في منعطف حرج واستهدفنا إعادة مصر إلى المسار الصحيح

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توليه مسؤولية الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء في وقت كانت فيه مصر تمر بمرحلة شديدة الصعوبة.

وأوضح مدبولي: البلاد مرت بثورتين في عامي 2011 و2013، إضافة إلى حرب ضد الإرهاب منذ تولي الرئيس السيسي الحكم في منتصف عام 2014، وسط أوضاع أمنية وسياسية واقتصادية غير مستقرة.

وأضاف مدبولي أن الهدف الأساسي للحكومة كان إعادة مصر إلى مسارها الصحيح، لافتًا إلى أن الخطط كانت واضحة، لكن البلاد واجهت صدمات غير مسبوقة، بدءًا من جائحة كورونا وصولاً إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الأزمات الإقليمية المستمرة، بما في ذلك الحرب في غزة والمشكلات التي تواجه بعض الدول المجاورة لمصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن كل هذه العوامل شكلت ضغوطًا على الدولة المصرية، إلا أن الحكومة ظلت تركز على كيفية تحسين مناخ الاستثمار في البلاد رغم التحديات الكبيرة.