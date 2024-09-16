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BBC

مدبولي يعتذر للسعودية عن نقل البيروقراطية المصرية: إرث استعماري

01:58 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تحسين مناخ الاستثمار في مصر عبر تبسيط وتسهيل الإجراءات هو الهدف الرئيسي للحكومة في المرحلة المقبلة.

وفي تصريحاته، على هامش لقاء عدد من المستثمرين السعوديين ضمن زيارة رئيس الوزراء للرياض، أشار مدبولي إلى ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، الذي عبّر دائمًا عن شغفه بمصر، قائلاً لـ"مدبولي": "أنتم كنتم بلد البيروقراطية ونقلتوها للمملكة في فترة ما".

وأوضح مدبولي: مصر عانت من بيروقراطية استعمارية خلال فترة الاحتلال البريطاني، وأعتذر إذا كانت تلك البيروقراطية قد انتقلت إلى السعودية في فترة معينة، مضيفًا: "كنا مصدومين لأننا ورثناها من الاستعمار البريطاني الذي كان موجودًا في مصر لأكثر من 70 عامًا".

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لتجاوز البيروقراطية من خلال إدخال إصلاحات تشريعية على قانون الاستثمار، وتقديم حوافز وإعفاءات جديدة تشجع الاستثمار في جميع القطاعات.

الدكتور مصطفى مدبولي البيروقراطية المصرية السعودية
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