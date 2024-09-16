بث مباشر.. مدبولي يعقد اجتماعا مع عدد من المستثمرين السعوديين

كتب- محمد أبو بكر:

يجتمع الآن، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المستثمرين السعوديية على هامش زيارته للسعودية.

والتقى "مدبولي"، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في الرياض لبحث سبل التعاون بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء، أمس في مستهل زيارته: لدينا اهتمام ورغبة واسعة في زيادة معدلات الاستثمارات السعودية في مصر، وسنقدم من أجل ذلك كل الدعم السياسي والاقتصادي المُمكن، مُجددًا التأكيد على اتخاذ كل القرارات التي تُسهم في حل مشكلات المستثمرين السعوديين، بما يُسهم في تعزيز استثماراتهم، ودفع العمل بالمشروعات المختلفة.