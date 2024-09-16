تنفيذ مراحل جديدة.. مصدر يكشف حقيقة وقف تشغيل القطار الخفيف

كتب- محمد نصار:

أكد مصدر مطلع بشركة "آر إيه تي بي ديف" للنقل كايرو، التي تتولى إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، والقطار الكهربائي الخفيف، عدم صحة ما يثار بشأن وقف تشغيل قطار العاصمة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك ردًا على ما أثير بشأن وقف تشغيل قطار العاصمة الكهربائي الخفيف بسبب ضغف التشغيل وعدم إقبال المواطنين على استخدامه.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة وهدفه التشكيك في مشروعات الدولة القومية.

وأضاف المصدر، أن عدد ركاب القطار الخفيف في تزايد بشكل مستمر بالتزامن مع زيادة إقبال المترددين على العاصمة الإدارية.

وشدد المصدر، على أن أهمية القطار الخفيف ستتزايد خلال الفترة المقبلة خاصة مع تنفيذ المراحل الجديدة من شبكة قطار العاصمة حتى اكتمالها.

وأكد المصدر، أنه من المستهدف تنفيذ مراحل جديدة ضمن مشروع القطار الكهربائي الخفيف، حيث جار تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة في الوقت الحالي.

وأوضح المصدر، أن المرحلة الثالثة تمتد من محطة كاتدرائية الميلاد حتى محطة العاصمة المركزية لتبادل الخدمة مع القطار السريع "العين السخنة - مطروح" بطول 20.4.

ويبلغ عدد محطات المرحلة الثالثة 4 محطات، 3 علوية - 1 سطحية، وهي: (كاتدرائية الميلاد - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية - العاصمة المركزية).

وأشار المصدر، إلى أن المرحلة الرابعة من مشروع قطار العاصمة تخدم الكتلة السكانية بالعاشر من رمضان ويبلغ طولها 16 كم.

وأوضح المصدر، أنه جار دراسة المرحلة الخامسة، والتي تمتد من بعد محطة العاصمة المركزية بالعاصمة الإدارية وعبور طريق "القاهرة - العين السخنة" وصولًا إلى المنطقة الصناعية للعاصمة الإدارية بطول حوالي 7.8 كم و1 محطة.