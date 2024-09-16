"وقاية النباتات" يحصل على اعتماد 4 معامل بالمواصفة ISO/IEC 17025:2017

كتب- أحمد السعداوي:

أعلن الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، اعتماد المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) أربعة معامل مركزية تابعة لمعهد بحوث وقاية النباتات، لأول مرة، طبقًا للمواصفة ISO/IEC 17025:2017، والذي يأتي في إطار تنفيذ رؤية واستراتيجية المركز برفع كفاءة المعامل لتقديم نتائج دقيقة وموثوقة، وفقًا لأعلى معايير الجودة الدولية، لتقديم خدمات تدعم الاقتصاد المصري.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتحقيق استراتيجية الدولة في إنشاء وتطوير المعامل وتزويدها بأحدث الأجهزة، وفقًا للمتطلبات العالمية في المجالات الزراعية المختلفة، التي تساعد في تطوير البحث العلمي وزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية.

وصرح الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير المعهد، بأن المعامل المعتمدة تعتبر من أهم المعامل المنشأة حديثًا بالمعهد، والتي تضم مجموعةً من الأجهزة عالية الكفاءة، وفقًا لمتطلبات الباحثين والعملاء؛ وهي: المعمل المركزي والذي يشتمل على أحدث الأجهزة؛ ومنها جهاز HPLC، واعتمد في 4 اختبارات لتحليل الأعسال، وهي سكروز، جليكوز، فركتوز، مالتوز، ومعمل التحاليل الكيميائية لمنتجات نحل العسل، واعتمد في 4 اختبارات للعسل؛ وهي PH Conductivity ،Moisture وHMF، ومعمل آفات وأمراض النحل، والذي تم اعتماده في اختبارَين للكشف عن نوعَين من الأمراض البكتيرية التي تصيب حضنة النحل، وهما مرض تعفن الحضنة الأوروبي ومرض تعفن الحضنة الأمريكي؛ ومعمل التحاليل الكيميائية الدقيقة؛ والذي تم اعتماده في اختبارين لتحليل الإنزيمات وهما التقدير الكمى لإنزيم GPT بواسطة التحليل الطيفي بالضوء المرئي، والتقدير الكمي لإنزيم GST بواسطة التحليل الطيفي بالضوء غير المرئي بواسطة جهاز Spectrophotometer.

وأضاف عبد المجيد أنه تم اجتياز اختبارات الكفاءة لكل طرق التحاليل التي تم اعتمادها، وأشادت لجنة المراجعة والتقييم من المجلس الوطني للاعتماد بالمستوى الرائع للمعامل والعاملين الذين تم تأهيلهم من خلال التدريبات المكثفة كأحد متطلبات المواصفة.

وقدم عبد المجيد الشكر الجزيل للدكتورة نيفين صبحي مستشار رئيس مركز البحوث الزراعية للجودة؛ لدعمها وجهودها الكبيرة بالتعاون مع إدارة الجودة بالمعهد في استيفاء شروط الاعتماد، وتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة فرحة حسني، مدير إدارة الجودة بالمعهد، على مجهودها المثمر ونشاطها المتميز وتحملها الكثير من الأعباء لتحقيق هذا النجاح والحصول على الاعتماد ولفريق العمل المعاون لها، وهنَّأ جميع العاملين بالمعهد والمعامل المعتمدة على هذا الإنجاز، في ظل مؤسسة عريقة تسعى للريادة والتميز في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن المعهد حاصل على الاعتماد في المواصفات الدولية ISO 9001:2015؛ لمراجعة النظم الإدارية وISO 21001:2018 لمركز التدريب والاستشارات لوقاية النباتات، وISO 27001:2022 للمتحف المصري المرجعي للحشرات، ومعمل التصنيف الدقيق في نظم حماية المعلومات.