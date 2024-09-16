وزارة البيئة تحتفل باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون

كتب- محمد فتحي:

تحتفل وزارة البيئة اليوم الإثنين، باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون لعام 2024.

ويقوم الاحتفال هذا العام تحت شعار "بروتوكول مونتريال تعزيز العمل المناخي".

وتشهد الاحتفالية تدشين مبادرة "شارك في الحل" لتعزيز العمل المناخي والحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.

يذكر أن العالم يحتفل في 16 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون.

ويتزامن الاحتفال مع مرور 37 عامًا على توقيع بروتوكول مونتريال الذي تم في 16 سبتمبر عام 1987، إذ يعد أول اتفاقية في مجال حماية البيئة تحظى بموافقة كل دول العالم، وهو ما يجعلها نموذجا يحتذى به في سائر الاتفاقيات البيئية الأخرى.

كما هو اليوم الذي وقعت فيه أكثر من 190 دولة على بروتوكول مونتريال 1987، لتحديد الإجراءات الواجب اتباعها على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي للتخلص تدريجيا من المواد التي تستنزف طبقة الأوزون.