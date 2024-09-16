نشرة منتصف الليل| موعد انتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح.. وخبير مناخ يُحذر من برودة الشتاء القادم

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الأخيرة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأحد على النحو التالي:

مدبولي يلتقي وزير المالية السعودي لبحث عدد من ملفات الشراكة

التقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأول لزيارته الحالية للرياض، محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية السعودي والوفد المرافق له؛ لبحث عدد من ملفات الشراكة، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير/ صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.

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تراجع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الإثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا.

وأضافت الهيئة، أن درجات الحرارة على القاهرة 33 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، بينما المناطق الجنوبية تصل لـ 36 وحتى 40 درجة.

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تحذير للمخالفين.. موعد انتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء

تنتهي مهلة الـ 6 أشهر الخاصة بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مع مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وحدد قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مدة 6 أشهر لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وفق القانون الجديد وذلك بالنسبة لأصحاب طلبات التصالح القديمة وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، أو المواطنين الذين لم يتقدموا للتصالح من قبل ولديهم مخالفات بنائية.

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استشاري يكشف خطورة أدوية علاج السمنة لإنقاص الوزن

حذر الدكتور أيمن رشوان، استشاري الغدد الصماء والأمراض الباطنية، من فوضى التعامل مع أدوية علاج السمنة لإنقاص الوزن خاصة وأن بعض الأشخاص فقدوا حياتهم دون تحديد الأسباب الحقيقية وراء وفاتهم.

أكد رشوان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر فضائية "القاهرة والناس" أن العديد من الأدوية المستخدمة في علاج السمنة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل التهاب البنكرياس وارتفاع ضغط الدم وانخفاض مستويات السكر في الدم، وحتى أنها قد تزيد من السلوك العدواني كنتيجة جانبية لاستخدامها.

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سكن لكل المصريين.. الحكومة تعلن رسميا موعد طرح شقق محدودي الدخل

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، إن الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي سيكون خلال شهرين حيث سيتم طرح 70 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأضاف وزير الإسكان، أن الشقق التي سيتم طرحها سيكون نصفها على الأقل في المدن الجديدة والباقي في المحافظات والمناطق القديمة بها.

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توقف توربينات سد النهضة.. "شراقي": تدفق مياه النيل من بوابات المفيض العلوية ووصولها للسد العالي

أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، تدفق مياه النيل الأزرق منذ الخامس من سبتمبر الجاري من خلال بوابات المفيض العلوية بمتوسط ازداد إلى حوالي 400 مليون م3/يوم، بعد ظهور التوربينات الأربعة بدون عمل منذ فتح البوابات 5 سبتمبر حتى اليوم.

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ننشر التشكيل الجديد للهيئة العليا لحزب مستقبل وطن - (تفاصيل)

أصدرت الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، قرارًا جاء فيه، بعد الاطلاع على القانون رقم (40) لسنة 1977 والخاصة بالأحزاب السياسية وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب مستقبل وطن.

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خبير مناخ: الشتاء القادم الأكثر برودة.. ودرجة الحرارة تنخفض لصفر

أكد الدكتور تحسين شعلة، خبير المناخ، أن الدول تبحث عن حلول للفوضى المناخية وهناك الكثير من الدول تعاني من الجفاف وتستخدم الاستمطار للمساعدة في إيجاد بيئة مغايرة، بسبب الفوضى المناخية.

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مدبولي: لدينا رغبة واسعة بزيادة معدلات الاستثمارات السعودية في مصر

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته التي بدأها اليوم إلى العاصمة السعودية، الرياض، بعقد لقاء مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي؛ لبحث عدد من ملفات الاستثمار ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، ومن الجانب السعودى السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وعدد من مسئولي وزارة الاستثمار السعودية.

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