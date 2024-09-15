خاص| بينهم نجل الشيخ الشعراوي.. أسماء المكرمين في احتفالية "الأوقاف" بالمولد النبوي الشريف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تحتفل وزارة الأوقاف، في العاشرة صباح غد الاثنين، بالمولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الأول.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا، عددا من الشخصيات والعلماء الذين أثروا المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم وأنشطتهم من داخل وخارج مصر، ومنحهم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

وحصل "مصراوي" على أسماء المكرمين وهم:

- الشيخ سامي الشعراوي نجل إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

- الواعظة فاطمة عنتر بمديرية أوقاف القاهرة.

- د. شوقي إبراهيم غانم مفتي الجمهورية السابق.

- د. هشام عبدالعزيز- رئيس لجموعة الاتصال السياسى بوزارة الأوقاف.

- م. مجدي أبوعيد، الرئيس السابق للإدارة المركزية للشئون الهندسية بوزارة الأوقاف.

- الشيخ منصور الرفاعي عبيد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق.

- وزير الأوقاف الصومالي مختار ربو.