ننشر التشكيل الجديد للهيئة العليا لحزب مستقبل وطن - (تفاصيل)

كتب- محمد سامي:

أصدرت الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، قرارًا جاء فيه، بعد الاطلاع على القانون رقم (40) لسنة 1977 والخاصة بالأحزاب السياسية وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب مستقبل وطن.

وبناء على ما تم عرضه، وبعد موافقة رئيس الحزب.

- المادة الأولى:

النائب أحمد عبد الجواد محمد محمد، نائب رئيس الحزب الأمين العام.

النائب عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب.

النائب حسام إبراهيم الدسوقي الخولي، نائب رئيس الحزب.

النائب علاء السعيد إبراهيم عابد، نائب رئيس الحزب.

النائب محمد إسماعيل محمد منظور، نائب رئيس الحزب.

النائب محمد ماهر حامد محمد خليل، الأمين العام المساعد

النائب عادل عبد الفتاح مأمون ناصر، الأمين العام المساعد

النائب عاطف عبد الحميد عواد ناصر، الأمين العام المساعد

وتم إجراء بعض التغييرات في عدد من الأمانات المركزية على النحو الآتي:

النائب خالد أحمد محمد شلبي، أمين التنظيم

النائب أحمد جمال حافظ السجيني، أمين شئون المجالس المحلية

النائب زين العابدين أحمد محمد الأطناوي، أمين العضوية

النائب أحمد عبد المنعم محمد الجندي، أمين المتابعة

النائب إيهاب عاطف راغب إسكندر، أمين الشئون البرلمانية

النائب طارق عثمان أحمد شكري، أمين شئون الإسكان والمرافق

النائب محمد عبد الرازق السيد عوض قرقر، أمين شئون النقل والمواصلات

النائب هشام حسین محمد حسین، أمين صناعة المحتوى والتأثير المجتمعي

الدكتور سمير محمد صبري، أمين الاستثمار

النائب مصطفی سید محمد سالم، أمين شئون العلاقات الحكومية

الدكتورة نورهان الشيخ، أمين التدريب والتثقيف

النائب رزق راغب ضيف الله حسين، شئون القبائل العربية

النائب فخري عبد الله عبد الفتاح طايل، أمين العمل الأهلي

النائبة سحر محمد بهاء الدين جودة البزار، أمين العلاقات الخارجية

النائب محمود عبده أحمد حسين، أمين المصريين بالخارج

النائب طارق محمد عبد الحميد رضوان، أمين حقوق الإنسان

نادر أحمد محمد الداجن، أمين ريادة الأعمال

النائب شحاته عبد الحافظ محمد أبوزيد، أمين تنمية الموارد

النائب كريم بدر حلمي رزق الله أمين البيئة

المهندس أحمد محمد صبري، عضو الأمانة المركزية

النائب شريف فرج خضري محمد الجابري، عضو الأمانة المركزية

محمد عبد السلام السنوسي، عضو الأمانة المركزية

النائب محمد صبري محمد ابوابراهيم، عضو الأمانة المركزية

عمرو طارق محمد أحمد، عضو الأمانة المركزية

النائب محمد عبد الرحيم سيد أحمد المرشدي، عضو الأمانة المركزية

النائب محمد السيد محمد سليمان، أمين محافظة القاهرة

محمد محمود أحمد سعفان، أمين محافظة الجيزة

المستشار مسعد عبدالمقصود بيومي حسن، أمين محافظة القليوبية

الدكتور سعيد عبدالعزيز علي عثمان، أمين محافظة الإسكندرية

النائب جمال عبدالظاهر محمد إسماعيل أمين محافظة الدقهلية

مجدي عبدالوهاب عبداللطيف بيومي أمين محافظة جنوب سيناء

حسين محمد علي خاطر، أمين تنظيم محافظة الإسكندرية.