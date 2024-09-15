مستقبل وطن يختار النائب محمود حسين أمين الأمانة العامة للمصريين بالخارج



كتب- نشأت علي:

قرر المكتب السياسي لحزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق "رئيس الحزب"، تعيين الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أمينًا للأمانة العامة للمصريين بالخارج بالحزب.

وأكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أمين أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، في تصريحات صحفية، أن هناك خطة سيتم عرضها علي المكتب السياسي للحزب، وذلك بهدف توسيع مشاركة الجاليات المصرية بالخارج، في الحياة السياسية من خلال حزب مستقبل وطن والعمل علي التفافهم حول الدولة المصرية والقيادة السياسية.

ووجه امين الأمانة العامة للمصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن ، الشكر المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق ، رئيس الحزب والأمين العام النائب احمد عبدالجواد واعضاء هيئة المكتب السياسي علي ثقتهم فيه واختياره في تلك الأمانة المهمة.

وأكد أنه سيتخذ من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بأهمية العمل علي ربط ابناء الجاليات المصرية بالخارج ، بوصلة عمل للأمانة وذلك من خلال التواصل المستمر مع أبناءنا بالخارج وتنظيم العديد من الفاعليات التي تساهم في ربطهم بالوطن والعمل علي عقد لقاءات مستمرة معهم لبحث مطالبهم والعمل علي حلها .

وأكد أن الأمانة العامة للمصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن ، حريصة علي تنفيذ توجيهات المكتب السياسي للحزب بضروة التحام الحزب بكافة القضايا التي تهم المصريين بالخارج ،والتواصل المستمر معهم من أجل تذليل كافة المشكلات التي تواجهم.