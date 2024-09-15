إعلان

BBC

عمرو الفقي في مؤتمر "IBC": نتوسع بخدماتنا الإنتاجية بالمنطقة والهند وإندونيسيا

10:35 م الأحد 15 سبتمبر 2024

عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب-عمرو صالح:

أكد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مصر لها تاريخ طويل في مجال الإعلام، وكانت منذ القدم، تمتلك هذا المجال الرائع وتتمتع بكفاءة كبيرة، مشددًا على أن مصر كانت لديها أول صحيفة إخبارية في المنطقة في عام 1832، وبعد ذلك أسست أول محطة إذاعية.

وتابع "الفقي"، خلال كملته مؤتمر "Ibc" الدولي، وعرضته قناة "إكسترا نيوز": "كان لمصر أول بث إذاعي في عام 1960، مصر لها باع كبير في هذا الشأن»، موضحًا أن ما يتم العمل عليه خلال الفترة الحالية هو البناء على هذا الإرث العظيم لكي يكون لدى مصر خبرة كبيرة وكوادر، نحاول مزج كل هذه الأنواع من الخدمات الإعلامية التقنية الرقمية والتقليدية".

وأردف: "لدينا القدرات الإعلامية من نظام يتسم بدرجة 360 للنظر في كل النواحي، ولدينا منصات بث وإعلام وكلات إعلانية وإخبارية، ولدينا بيئة تتسم بأنها تنظر لكل الأبعاد، ولدى الشركة المتحدة الخدمات الإنتاجية التي تشمل منطقة الشرق الأوسط، ونتوسع في مناطق مثل الهند وإندونيسيا وعدد من الاتجاهات الأخرى".

عمرو الفقي المتحدة للخدمات الإعلامية IBC
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إطلاق نار في تجمع انتخابي لترامب.. والحملة تكشف مصير الرئيس السابق
* صفقة تفوق رأس الحكمة وجنة بالبحر الأحمر.. ماهي رأس بناس المنتظر طرحها على المستثمرين؟ -صور
* حادث قطاري الزقازيق.. 60 ثانية فقدت فيها الحاجة "عزة" 3 أحباب