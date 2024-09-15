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"صحة الشرقية" تكشف عن حالة مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق

10:25 م الأحد 15 سبتمبر 2024

الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية

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كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حالة مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق، مشيرًا إلى أن أغلب الإصابات الناتجة عن الحادث كانت عبارة عن كسور وكدمات وجروح.

خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أشار، إلى أن أحد المصابين خضع لعملية جراحية يوم الأحد لبتر قدمه، بينما أجرى أربعة مصابين آخرين عمليات جراحية يوم الاثنين في مستشفى الزقازيق الجامعي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن جميع المصابين قد خرجوا بالفعل من المستشفى باستثناء ثمانية أشخاص، حيث يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بشكل مكثف.

كما أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على أن فرق الإسعافات الأولية وصلت إلى موقع الحادث بعد ثلاث دقائق فقط من وقوعه، وتم نقل المصابين بمشاركة أربعين سيارة إسعاف.

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