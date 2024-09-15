توقف توربينات سد النهضة.. "شراقي": تدفق مياه النيل من بوابات المفيض العلوية ووصولها للسد العالي



كتب- محمد عبدالناصر:

أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، تدفق مياه النيل الأزرق منذ الخامس من سبتمبر الجاري من خلال بوابات المفيض العلوية بمتوسط ازداد إلى حوالي 400 مليون م3/يوم، بعد ظهور التوربينات الأربعة بدون عمل منذ فتح البوابات 5 سبتمبر حتى اليوم.

وتابع: "أصبحت بوابات المفيض هى المصدر الوحيد لتدفق مياه النيل الأزرق، ومتوسط الإيراد المائي عند سد النهضة حاليا حوالي 400 مليون م3/يوم، والمخزون في سد النهضة ثابت منذ حوالي أسبوعين عند مستوى 638.25 م فوق سطح البحر بإجمالي حوالي 60.5 مليار م3.

وأضاف "شراقي"، رغم التعنت الإثيوبي وعدم الاتفاق على آلية التخزين أو التشغيل وقيامها بحجز مياه النيل الأزرق بالكامل على مدار حوالي شهرين كاملين يوليو وأغسطس (إجمالي حوالي 19 مليار م3)، وفتحها بوابات المفيض العلوية لمدة أربعة أيام 24-28 أغسطس (مليار م3 واحد)، ثم الفتح الاجباري فى 5 سبتمبر (400 مليون م3/يوم بعد توقف التوربينات)، فتحت السودان مزيد من بوابات سدي الروصيرص ومروى لتصل مياه الإيراد السنوي الجديد إلى السد العالي بعد حجز مقدار التخزين الخامس (19 مليار م3) مع نهاية أغسطس متأخرة شهر كامل عن موعدها الطبيعى (نهاية يوليو)، وشهرين ونصف لمياه النيل الأزرق فى منتصف سبتمبر بعد مبادرة السودان بفتح البوابات.