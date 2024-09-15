الحوار الوطنى يشكر الرئيس السيسي لاهتمامه بالتوصيات الخاصة بالحبس الاحتياطى

كتب- محمد عبدالناصر:

أفادت قناة إكسترا نيوز، فى نبأ عاجل لها بأن مجلس أمناء الحوار الوطنى تقدم بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لاهتمامه الكبير بتوصيات الحوار حول الحبس الاحتياطى.

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني، أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل بصورة عامة استجابة محمودة.

وتابع: نقدر ونحترم كل المؤسسات الدستورية للدولة ونثق في حسن إدارتها لأي اختلافات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، ونناشد الجميع المسارعة لتقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.