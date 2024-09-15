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محمود سعد: الحديث عن النبي محمد وصفاته نهر لا ينضب

08:48 م الأحد 15 سبتمبر 2024

الإعلامي محمود سعد

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كتب- حسن مرسي:

هنأ الإعلامي محمود سعد، الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما أعرب عن خالص تعازيه لضحايا حادث تصادم قطاري الشرقية، متمنيًا الشفاء لمصابي الحادث.

وقال "سعد"، خلال بث مباشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الحديث عن النبي محمد وصفاته نهر لا ينضب، فالرسول الكريم هو الشخصية الوحيدة التي نظل نتحدث عنها من المهد إلى اللحد.

ودعا الإعلامي محمود سعد، الأسر المصرية بالتجمع في المنازل للاحتفال بذكرى النبي من خلال تذكر صفاته وسرد سيرته العطرة واستخلاص الدروس والعبر من مواقفه، فقد كان النبي ودودًا في طبعه عطوفًا في تصرفاته، تجلت فيه صفات الإستقامة ودماثة الخلق.

الإعلامي محمود سعد حادث تصادم قطاري الشرقية فيسبوك حادث الشرقية تصادم قطار المولد النبوي الشريف
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