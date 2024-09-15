حكم ضرب الزوجة في الإسلام.. واعظة بالأوقاف تكشف 3 طرق متاحة



كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة نيفين مختار، الواعظة بوزارة الأوقاف، أن بعض الأئمة أفتوا بأن السيدة ليس من الواجب عليها إعداد ما يحتاجه المنزل من طبخ وغسيل وتنظيف وغيره، لافتة إلى أن العلماء الآخرين أوجبوا على المرأة فعل تلك الأمور.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد: النبي صلى الله عليه وسلم كان يساعد زوجاته في أعمال المنزل، لأن الحياة تقوم على المشاركة والتفاهم، نافية أن يكون الضرب مشرع في القرآن.

ولفتت نيفين مختار إلى أن الضرب الذي ذكر في القرآن الكريم -حال نشوزها- إما بالسواك أو بالمنديل أو وكز الكتف، رافضة تصريحات بعض المشهورات أن المرأة غير ملزمة بالمبيت في بيت زوجها.

وقالت نيفين مختار إن من قالت بأن المساكنة أمر مطلوبة فأرد عليها بأنه زنا صريح، مستشهدة بقوله تعالى: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.

وواصلت قائلة: نعيش الآن حروب الجيل الثامن والتاسع وهي حروب الأخلاق، وخاصة فئة الشباب، مختتمة: هناك من يريد هدم الإسلام والأمة الإسلامية خير الأمم التي خرجت للإسلام.