انطلاق احتفال الطرق الصرفية بالمولد النبوي الشريف بمسجد سيدنا الحسين



كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

انطلقت قبل قليل، احتفالية المولد النبوي الشريف، للمشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، بحضور الآلاف من أعضاء المجلس الأعلى ومشايخ الطرق والمريدين، بمسجد سيدنا الحسين.

وتعقد الاحتفالية، بحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري ومفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد، ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف السيد محمود الشريف والدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ورئيس قطاع الدعوة بالمشيخة العامة، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية ولفيف من أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومشايخ الطرق والمريدين.

ومن المقرر أن يلقي كلا من الدكتور علي جمعة والدكتور أحمد عمر هاشم بعض الكلمات احتفالا بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.