هل النساء أكثر عرضة للإصابة بالقولون العصبي عن الرجال؟.. استاذ مناعة تُجيب



كتبت- داليا الظنيني:

أكدت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر الشريف، أن مشكلات القولون يُمكن أن تؤثر بشكل كبير على جودة حياة الأفراد، حيث تتسبب في إزعاج يومي ومشكلات نفسية واجتماعية.

وأشارت أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "أسرار"، المذاع على فضائية "الناس"، إلى أن الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن علاج لأعراض مثل الألم البطني، الإسهال، الانتفاخ، والغازات المتكررة، غالبًا ما يغفلون عن تحديد الأسباب الكامنة وراء هذه العلامات.

أوضحت، أن الصحة العامة للأمعاء بالغة الأهمية لحياة صحية ومتوازنة، ويمكن أن تكون الأمراض المعوية مؤشرًا قويًا على مشكلات تحتاج إلى التعامل معها بجدية، مستشهدة بالحديث النبوي الشريف: "المعدة بيت الداء"، للإشارة إلى العلاقة الوثيقة بين صحة الأمعاء والعافية الشاملة.

وشددت على أن معدلات الإصابة بأمراض الأمعاء بين النساء تفوق تلك عند الرجال بحوالي الضعف، وذلك بسبب العوامل المؤثرة مثل الإجهاد، التقلبات الهرمونية، وردود الفعل العاطفية.

وفيما يتعلق بمتلازمة القولون العصبي، أوضحت الدكتورة أماني الشريف أنها حالة معقدة تنشأ من التفاعل الخاطئ بين الدماغ والأمعاء، مما يسبب مجموعة من الأعراض الجسدية والنفسية، مشيرة إلى نتائج البحوث المشجعة، بما في ذلك دراسة أجريت في جامعة هارفارد، التي تقترح أنه يمكن شفاء حوالي 60٪ من حالات متلازمة القولون العصبي دون اللجوء إلى الأدوية، من خلال تغيير نمط الحياة وتدريب العقل على استقبال إشارات إيجابية.