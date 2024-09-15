برلماني: الإقبال الدولي على معرض صحارى يؤكد الحجم الكبير للسوق المصري



كتب- نشأت علي:

أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية المشاركة الدولية الكبيرة في معرض ومؤتمر "صحارى 2024" الزراعي الدولي في دورته السادسة والثلاثين، والذي شارك في افتتاحه اليوم بصحبة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من قيادات الوزارة.

وقال الحصري، في تصريحات على هامش المعرض، أن المعرض يُعد أكبر معرض زراعي في إفريقيا والشرق الأوسط، وبقام برعاية مجلس الوزراء ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت شعار "حصاد الابتكار من أجل غدٍ أفضل"، ويشارك به أكثر من 250 شركة عارضة من مختلف الدول، منها الصين، فرنسا، إسبانيا، هولندا، الهند، تركيا، سويسرا، وقبرص. بالإضافة إلى كبريات الشركات الزراعية المصرية والمستثمرين المصريين.

وأضاف "الحصري"، أن الاهتمام الدولي الكبير بالمعرض المصري، يؤكد الحجم الكبير للسوق المصرى في قطاع الزراعة، حيث يحظى باهتمام دولي كبير، لاسيما خلال الفترة الأخيرة، التي تشهد فيها البلاد طفرة زراعية كبيرة بفضل المشروعات القومية وزيادة حجم الإنتاج الزراعي وزيادة حجم التصدير وحصول مصر على مراكز أولي في تصدير بعض الأصناف مثل الموالح والفراولة المجمدة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن معرض صحاري فرصة مهمة لكل المستثمرين في القطاع الزراعى للإطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والميكنة ومستلزمات الإنتاج.

وأشار الحصرى، إلى أهمية التوعية بالتقنيات الحديثة في قطاع الزراعة، نظرًا لأنها تساعد في التوسع الرأسي وتحقيق خطة الدولة في التنمية الزراعية، من خلال مضاعفة الإنتاج وتقليل تكلفته وتحسين جودته.