حدث في 8 ساعات| طرح جديد لشقق وزارة الإسكان.. وموعد انتهاء مهلة طلبات التصالح في مخالفات البناء

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر اليوم الأحد، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها، إعلان الهيئة العامة للأرصاد عن استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء مع تحسن نسبي في الأحوال الجوية، كما أعلنت وزارة الإسكان تفاصيل الطرح القادم من شقق الإسكان الاجتماعي

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة خلال الـ8 ساعات الماضية:

تحذير للمخالفين.. موعد انتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء

تنتهي مهلة الـ 6 أشهر الخاصة بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مع مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وحدد قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مدة 6 أشهر لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وفق القانون الجديد وذلك بالنسبة لأصحاب طلبات التصالح القديمة وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، أو المواطنين الذين لم يتقدموا للتصالح من قبل ولديهم مخالفات بنائية.

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أمطار ورياح.. الأرصاد: تحسن نسبي في الأحوال الجوية اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر المتوقعة ودرجات الحرارة اليوم على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء مع تحسن نسبي في الأحوال الجوية اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024.

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سكن لكل المصريين.. الحكومة تعلن رسميا موعد طرح شقق محدودي الدخل

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، إن الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي سيكون خلال شهرين حيث سيتم طرح 70 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأضاف وزير الإسكان، أن الشقق التي سيتم طرحها سيكون نصفها على الأقل في المدن الجديدة والباقي في المحافظات والمناطق القديمة بها.

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قطعة واحدة يوميًا.. تحذير من تناول تلك الكميات من حلوى المولد

نصح الدكتور حسن حسونه، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، بعدم تناول كميات كبيرة من حلوى المولد خاصة مرضى السكر لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر التي قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر فى الدم وتسوس الأسنان، وأيضا الإقلال من المكسرات التى تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية.

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وفاة مصاب.. وزارة الصحة تعلن تحديثا بشأن وفيات وإصابات قطار الشرقية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مغادرة جميع مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق، من المستشفيات بعد تلقيهم الخدمات الطبية اللازمة واستقرار حالتهم الصحية، وذلك باستثناء 8 مصابين مازالوا تحت الملاحظة، بالمستشفى الجامعي، ومستشفى الأحرار.

وأوضحت الوزارة، أن 8 مصابين يخضعون لمتابعة طبية لصيقة، ومن المتوقع خروج بعضهم من المستشفيات خلال الساعات المقبلة، لافتة إلى وفاة مصاب بالأمس داخل المستشفى.

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قريبا.. وزير الإسكان: طرح أراض سكنية في المدن الجديدة

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، إنه يتم حاليا التجهيز لطرح أراضي سكنية للأفراد.

وأكد وزير الإسكان في مؤتمر صحفي اليوم بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية: يوجد طلب كبير من المواطنين على الأراضي السكنية الصغيرة، ويتم تجهيز الطرح حاليا.

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وزير الدفاع من قاعدة محمـد نجيب العسكرية: ماضون بكل قوة في تطوير التدريب القتالي

تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الأحد، قاعدة محمـد نجيب العسكرية.

جاء ذلك في حضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

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