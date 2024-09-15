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انطلاق موكب الطرق الصوفية بالدراسة احتفالا بالمولد النبوي الشريف

05:28 م الأحد 15 سبتمبر 2024

مسجد صالح الجعفري بالدراسة

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

انطلق عصر الأحد موكب الطرق الصوفية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، من أمام مسجد صالح الجعفري بالدراسة، وذلك بحضور الآلاف من رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومشايخ الطرق الصوفية.

وبدأ الموكب مسيرته من أمام مسجد سيدي صالح الجعفري إلى مسجد الحسين ويتخلل عقب الوصول ترديد أناشيد الصلاة المحمدية مجمعة، ومن ثم بدء احتفال المشيخة العامة عقب صلاة المغرب داخل المسجد بحضور لفيف من القيادات الدينية البارزة.

وتحتفل وزارة الأوقاف، في العاشرة من صباح غد الاثنين، بالمولد النبوي الشريف، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الأول.

ومن المقرر أن يوجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفالية كلمة للأمة الإسلامية، تسبقها كلمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأخرى لوزير الأوقاف.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا، عددا من الشخصيات والعلماء الذين أثروا المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم وأنشطتهم من داخل وخارج مصر.

ويحضر الحفل، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، وقيادات الأزهر ووزارة الأوقاف، والعديد من العلاميين والبرلمانيين والسياسيين.

مسجد صالح الجعفري موكب الطرق الصوفية المولد النبوي الشريف
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