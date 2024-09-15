الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 71 مليون خدمة مجانية خلال 45 يوما

القاهرة- أ ش أ:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تقديم 71 مليونا و844 ألفا و388 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار، أن الحملة قدمت أمس، مليونا و864 ألفا و244 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 784 ألفا و260 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 376 ألفا و432 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 104 آلاف و970 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 81 ألفا و831 خدمة، بالإضافة لتقديم 91 ألفا و227 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار عبدالغفار إلى أن الحملة قدمت 41 ألفا و814 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 63 ألفا و746 خدمة، وقدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 217 ألفا و204 خدمات.

وأوضح أن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و18 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 9 آلاف و677 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2147 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 28 ألفا و82 خدمة.

ولفت إلى أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 57 ألفا و836 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا عبدالغفار، جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».