وزير الثقافة يبحث مع نظيرته الروسية وضع خطط تنفيذية للتعاون الثنائي

القاهرة- أ ش أ:

اختتم الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة زيارته الرسمية إلى مدينة "سانت بطرسبرج" الروسية، بعقد لقاء مع نظيرته الروسية؛ لبحث وضع الخطط التنفيذية لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك الرقمنة، وتبادل الخبرات في مجالات الأوبرا، والباليه، والمتاحف الفنية.

وذكرت وزارة الثقافة - في بيان اليوم - أنه جرى تبادل الهدايا التذكارية، حيث حرص وزير الثقافة المصري، على تقديم الهدايا التي تعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة؛ بما يُجسد عمق العلاقات الثقافية بين البلدين.

وبحسب بيان، حرص الوزير، على اختتام زيارته التي شهدت مشاركته في "الاجتماع التاسع لوزراء الثقافة بدول البريكس"، و"منتدى سانت بطرسبرج العاشر للثقافات المتحدة"، بحضور عرض أوبرا "عايدة " والذي تم تقديمه بالتزامن مع الزيارة المصرية الرسمية وانضمام مصر لمجموعة دول "البريكس"، على "مسرح أوبرا سانت بطرسبرج"، حيث أشاد بأداء الفنانين الموهوبين، والإنتاج الفني الرائع للعرض.

وقد شارك وزير الثقافة - بشكل فعال - في الاجتماع التاسع لوزراء الثقافة بدول البريكس، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين دول المجموعة، وتبادل الخبرات في مجال الحفاظ على التراث الثقافي، ودعم الإبداع الفني.

وجاءت زيارة وزير الثقافة إلى "سانت بطرسبرج"، في إطار حرص مصر على تعزيز علاقاتها الثقافية مع روسيا، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في المجالات الثقافية والفنية.