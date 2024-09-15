إعلان

BBC

خضوع الإعلامية إيمان الحصري لجراحة دقيقة - تفاصيل

04:10 م الأحد 15 سبتمبر 2024

إيمان الحصري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- عمرو صالح:

كشف مصدر مقرب من الإعلامية إيمان الحصري، عن خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إن الإعلامية إيمان الحصري خضعت لعملية جراحية دقيقة في إحدى المستشفيات.

وكانت أيدت محكمة جنح القاهرة الجديدة، يوم السبت 11 مايو، حكم حبس المتهم المتسبب في عاهة للإعلامية المصرية إيمان الحصري، عامين مع الشغل.

وحكمت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية، على الطبيب بالسجن لمدة عامين مع الشغل وإلزامه بكفالة مالية لاتهامه في القضية رقم 7691 لسنة 2021 جنح قسم خامس القاهرة الجديدة.

وكان المتهم قد أجرى عملية جراحية للإعلامية إيمان الحصري، حيث تسبب المتهم في تعرض الأخيرة لأزمة صحية كبيرة نتيجة خطأ طبي كاد أن يودي بحياتها.

وتعود الواقعة إلى أبريل من العام 2021 حيث دخلت الإعلامية إلى أحد المستشفيات لإجراء جراحة في الأمعاء والقولون، وتدهورت حالتها بشكل مفاجئ وسريع كاد يعرضها للموت.

وتبين أن الطبيب الذي أجرى الجراحة ارتكب خطأ طبيا ما أدى لمعاودة إخضاعها لجراحة جديدة لعلاجه، لكنه تسبب في عدة أخطاء أخرى أدت لخضوع المذيعة لـ 7 جراحات متتالية في 21 يومًا.

إيمان الحصري عملية جراحية محكمة جنح القاهرة الجديدة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مستقبل وطن: النائب أحمد عبدالجواد أمينا عاما للحزب

إعلان

إعلان

بث مباشر.. شاهد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني بدوري الأبطال
* صفقة تفوق رأس الحكمة وجنة بالبحر الأحمر.. ماهي رأس بناس المنتظر طرحها على المستثمرين؟ -صور
* حادث قطاري الزقازيق.. 60 ثانية فقدت فيها الحاجة "عزة" 3 أحباب