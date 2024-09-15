وزير الطيران يبحث مع مسئولي شركة "جيزوبا" الصينية سبل التعاون بمجال "الشحن الجوي"

القاهرة- أ ش أ:

بحث الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني مع وفد من مسئولي شركة "مجموعه جيزوبا الصينية المحدودة" التابعة لشركة China Energy والمتخصصة في مجال البناء والتشييد ومشروعات البنية التحتية على مستوى العالم، سبل التعزيز المشترك، وذلك في ضوء توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات، من بينها قطاع الطيران المدني خاصة تطوير منظومة المطارات المصرية.

وذكرت وزارة الطيران - في بيان اليوم الأحد - أن الشركة الصينية قدمت عرضا توضيحيا حول إمكانية التعاون مع الجانب المصري، فيما يخص مشروع تصميم وإنشاء مدينة بضائع لوجيستية بمطار القاهرة الدولي؛ أسوة بما جرى في المطارات العالمية الأخرى؛ لتعزيز مكانة مصر المحورية وجعلها مركزا لوجستيًا على المستويين الإقليمي والدولي؛ وبما يلبي حجم الطلب المتزايد على خدمات الشحن الجوي ويعزز من مكانتها للربط بين قارات العالم.

واستمع وزير الطيران المدني - خلال اللقاء - إلى رؤية ومقترحات الشركة الصينية حول إمكانية تعاونهم مع قطاع الطيران المدني، مشيدًا بعلاقات التعاون الوثيقة مع الجانب الصيني لاسيما في ضوء العلاقات المصرية الصينية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين؛ مؤكدًا أهمية دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين في المجالات كافة.

وقال الحفني إنه ستتم دراسة ومناقشة بعض الجوانب والأبعاد مع فريق العمل المصري المسئول عن التنسيق في هذا الشأن؛ لوضع بعض الأسس المهمة؛ لتحقيق الاستفادة المرجوة؛ وبما يعزز من إمكانيات وقدرات قطاع الطيران المدني المصري في مجال الشحن الجوي لتصبح مصر "بوابة إفريقيا" الأولى لحركة التجارة العالمية .

من جانبه، أكد وفد الشركة الصينيه أهمية هذا اللقاء، معربين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة الطيران المدني خلال الفترة الحالية لتطوير قطاع الطيران المدنى فى مختلف الأنشطة والمجالات ، وأعرب الوفد الصيني عن تطلع الشركة الي دعم الشراكات والفرص الواعدة مع الوزارة، خاصة مشروعات إنشاء وتطوير البنية التحتية لمنظومه المطارات المصرية، مؤكدين حرص الشركة على المساهمة في تعزيز أطر التعاون المشترك بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية فى الفترة الحالية على الأصعدة كافة.