حق الدولة.. إزالة 1935 حالة تعدٍ واسترداد أكثر من 224 ألف م2 في 15 يومًا

كتب- محمد نصار:

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات على مدار أسبوعين من المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتي انطلقت في الفترة من 31 أغسطس الماضي وتستمر حتى 20 سبتمبر الجاري، ولمتابعة سير إجراءات إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة في مختلف المحافظات، والتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي، ضمن جهود الدولة للتصدي بكل حزم لحالات التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها بشكل فوري لفرض هيبتها وتطبيق القانون.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، في بيان الأحد، أن الدولة بكل أجهزتها المعنية مستمرة في محاربة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مشيرة إلى أنه لا تهاون في التصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية أو البناء المخالف.

وكشفت الدكتورة منال عوض، أن إجمالي ما تم إزالته من حالات تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية حتى الأسبوع الثاني من الموجة الـ 23 بلغت 1935 حالة تعدٍ، تضمنت 1335 حالة على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 224,748 ألف م2، وإزالة 600 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي 1777 فدانًا، مؤكدًة مواصلة جهود الوزارة والمحافظات لإزالة أي تعديات على أراضي الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كل حقوق الدولة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن التقرير أشار إلى أن أكثر المحافظات التي أزالت حالات بناء مخالفة هي محافظة الشرقية حيث استردت 56,868 ألف م2 بعد إزالة 92 حالة، تليها محافظة بورسعيد والتي نجحت في استرداد 26,265 ألف م2 بعد إزالة 41 حالة، ثم محافظة أسوان باستردادها 23,291 ألف م2 وإزالة 74 حالة، ونجحت محافظة قنا في استرداد 23,189 ألف م2 بعد إزالتها 101 حالة.

وأشارت إلى أن هناك تنسيقًا بين المحافظات والأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات.

وفي ذات السياق، شددت الدكتورة منال عوض، على ضرورة التصدي بكل حزم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية لوقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، لافتة إلى أن التقرير أوضح أكثر المحافظات نجاحًا في استرداد الأراضي الزراعية: محافظة الوادي الجديد باسترداد 841 فدانًا وإزالة 12 حالة تعدٍ، تليها محافظة الشرقية باسترداد 386 فدانًا بعد إزالة 91 حالة، ثم محافظة أسيوط باسترداد 160 فدانًا بإزالتها 4 حالات، ثم محافظة المنيا باسترداد 150 فدانًا بعد إزالة 26 حالة.

ونوهت الدكتورة منال عوض، بمسئولية كل محافظة بالمتابعة المستمرة لملف التعديات على أراضي الدولة وأهمية التنسيق مع مختلف جهات الولاية فيما يتعلق بتلك الأراضي، والعمل على سرعة الانتهاء والبت في طلبات التقنين المقدمة، فضلًا عن وضع تصور متكامل لكيفية الاستغلال الأمثل للأراضي التي تم استعادتها.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمني الذي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات خلال المرحلة الثالثة والأخيرة للموجة الـ 23 لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي والأجهزة المعنية، فضلًا عن المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى.

وأشارت إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يوميًا بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التي تستهدفها الموجة الـ 23 وتقوم بتذليل أي صعاب أو معوقات تعترض عمليات التنفيذ، حتى يتسنى تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.

جدير بالذكر، أن المرحلة الأولى من تنفيذ الموجة الـ 23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المخالف بالمحافظات، والتي بدأت في الفترة من 6 يوليو واستمرت حتى 26 يوليو الماضي 2024، تلتها المرحلة الثانية من الموجة والتي انطلقت في 3 أغسطس وحتى 23 أغسطس الماضي، وتنتهى أعمال الموجة الـ 23 بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتي انطلقت في الفترة من 31 أغسطس الماضي وتستمر حتى 20 سبتمبر الجاري.

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