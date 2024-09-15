منال عوض: رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية لخلق قيادات قادرة على إدارة الأزمات

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن استئناف مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة تنفيذ خطته التدريبية عقب إجازة المولد النبوي الشريف، حيث يواصل المركز عمله بتنفيذ الأسبوع السابع للخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2024/2025 غدًا الاثنين الموافق 16 سبتمبر الجاري.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الأسبوع السابع سيشهد تنظيم 5 دورات تدريبية منها 3 دورات جديدة تنفذ لأول مرة وهي دورة "الحفاظ على النسق الحضاري والهوية البصرية في مشروعات الحدائق والمسطحات الخضراء والمباني التراثية" وذلك لمديري إدارات التنسيق الحضاري والتخطيط العمراني والإدارة الهندسية وإدارة المشروعات بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ودورة "التنمية الاقتصادية المحلية" لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة ومشروع الدعم الفني UNDP، والفئة المستهدفة مدير عام التخطيط وفرق التنمية الاقتصادية وإدارة الاستثمار وفريق التكتلات الاقتصادية بالمحافظات.

كما تشمل دورة "تسويق القرارات والخدمات والمشروعات الحكومية" لرؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء، ويشهد الأسبوع السابع تنظيم دورة "الكتابة الصحفية والتعامل مع الإعلام وتحسين الصورة الذهنية للمحليات عبر شبكات التواصل الاجتماعي" للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والإعلام والبوابات الإلكترونية بالتعاون مع وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة ووكالة الـ GIZ الألمانية إضافة إلى الأسبوع الثاني والأخير لدورة "إدارة خدمات مكتبات مصر العامة" للمديرين والعاملين بمكتبات مصر العامه الرئيسية والفرعية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ووحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من دورات هذا الأسبوع 180 متدربًا.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن التدريب أصبح ضرورة استراتيجية لتطوير الإدارة المحلية في الجمهورية الجديدة، مما يتطلب إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل والتطورات والتغيرات السريعة التي تحدث تزامنا مع التطورات الحديثة التي يشهدها العالم حولنا لإدخال التطوير والتحسين المستمر للخدمات المختلفة التي يحتاجها المواطن بالمدن والأحياء والمراكز والقرى.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة تركز على الاهتمام بمحور رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بهدف خلق قيادات قادرة على إدارة الأزمات ودفع عجلة التنمية، وتلبية احتياجات المحافظات من التدريب وتحقيق رؤية الوزارة في الارتقاء بالعنصر البشري بالجهاز الإداري بالمحافظات وضمان استفادة المحافظات من عمليات التدريب، كما تقدم الوزارة الدعم المالي اللازم لتنفيذ العديد من الدورات التدريبية على كل المستويات التنظيمية.

وقالت الدكتورة منال عوض، إن تنويع الدورات التدريبية التي تتضمنها الخطة التدريبية لمركز سقارة هذا العام يساعد في الإسراع بالتنمية وتنفيذ رؤية مصر 2030 والتي تركز في أحد محاورها على تدريب ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنها وجهت قطاع التدريب بالوزارة ببناء خطط طموحة لتنمية قدرات العاملين بالمحليات وفقًا لأحدث البرامج التدريبية وتحديد أهم المجالات والملفات المهمة في إطار خطط وتوجهات الحكومة، وتكوين صف ثانٍ من القيادات الجديدة بالإدارة المحلية على مستوى الوزارة والمحافظات.

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