"زراعة النواب": الدولة تستهدف وصول الرقعة الزراعية إلى 12 مليون فدان

كتب- عمرو صالح:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي والفلاح المصري خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح الحصري، خلال كلمته بافتتاح الدورة ٣٦ لمعرض صحاري بمنطقة أرض المعارض بالتجمع الخامس، أن نسبة الرقعة الخضراء في مصر وصلت إلى ١٠ ملايين فدان، خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه من المستهدف أن ترتفع إلى ١٢ مليون فدان خلال الفترة المقبلة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب: وذلك يرجع إلى اهتمام الدولة الذي وجهته للفلاح خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أنه الدافع الأساسي الذي أسهم في زيادة الرقعة الزراعية.

واختتم الحصري حديثه موجهًا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على دعمهم الفلاح المصري باعتباره قاطرةَ الأمن الغذائي.