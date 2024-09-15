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رئيس الوزراء يتوجه إلى الرياض لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك

01:56 م الأحد 15 سبتمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد سامي:

يُغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مطار القاهرة الدولي، مُتجهًا إلى العاصمة السعودية، الرياض، فى زيارة يُرافقه خلالها أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين المصري والسعودي على تعزيز التعاون المشترك، وبحث القضايا الإقليمية، وفي ضوء متانة العلاقات القوية والإستراتيجية التي تربط القاهرة بالرياض.

وأوضح "الحمصاني" أن زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له تستهدف بحث سُبل التعاون المشترك مع كِبار المسئولين السعوديين، وكذا العمل على بحث فرص الاستثمار المشترك.

الدكتور مصطفى مدبولي الرياض رئيس الوزراء
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