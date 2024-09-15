وفاة مصاب.. وزارة الصحة تعلن تحديثا بشأن وفيات وإصابات قطار الشرقية

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كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مغادرة جميع مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق، من المستشفيات بعد تلقيهم الخدمات الطبية اللازمة واستقرار حالتهم الصحية، وذلك باستثناء 8 مصابين مازالوا تحت الملاحظة، بالمستشفى الجامعي، ومستشفى الأحرار.

وأوضحت الوزارة، أن 8 مصابين يخضعون لمتابعة طبية لصيقة، ومن المتوقع خروج بعضهم من المستشفيات خلال الساعات المقبلة، لافتة إلى وفاة مصاب بالأمس داخل المستشفى.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قد تابع تداعيات الحادث، وأعمال نقل وإسعاف المصابين، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى المستشفيات والاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين.

وأمس، تقدم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وزير النقل، بخالص العزاء لضحايا حادث تصادم قطاري الزقازيق، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أكد الوزير، أن خطأً بشريًا كان سبب حادث تصادم قطاري الزقازيق، مشيرًا إلى أن تحقيقات النيابة العامة لا تزال جارية للوصول إلى ملابسات وأسباب الحادث.

وأشار إلى أنه بمجرد وقوع الحادث في السادسة مساءً تحرك من مكتبه بالعاصمة الإدارية ووصلت في السابعة والنصف لموقع الحادث تزامنًا مع بدء معاينة النيابة لموقع التصادم

ولفت إلى أن العربة الأولى بالقطار كان يستقلها 44 راكبا منهم 5 إصابات فعلية بحد أقصى والباقي مجرد سحجات جراء الاصطدام وتم علاجهم بالكامل

أضاف: "نقدر نشتري جرارات وعربات وورش ونطور السكك والأبراج بالفلوس ولكن يظل العنصر البشري هو الأهم"، متابعًا: "نواصل تطوير شبكة السكك الحديدية لتقليل تدخل العنصر البشري إلى أقل حد ممكن وبالتالي تقليل الحوادث بشكل كبير".