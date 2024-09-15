نسبة مشاركة القطاع الخاص بالدورة 36 بمعرض صحاري تخطت 90%

كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة عن نسبة مشاركة القطاع الخاص بمعرض صحاري خلال دورته ٣٦ المقامة بأصواتهم المعارض بالتجمع الخامس خلال الفترة من ١٥ إلى ١٧سبتمبر .

وقال فاروق، في تصريحاته لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، إن نسبة مشاركة القطاع الخاص بالمعرض تعدت 90%، مؤكدًا أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تدعم مشاركة القطاع الخاص في شتى المجالات الزراعية .

وتابع وزير الزراعة: ويقدم معرض صحاري العديد من المتطلبات الزراعية التي يتطلبها المزارعون من آلالات وأصناف شتلات النخيل المستوردة من إنجلترا وشتلات الزيتون المحلية من كبرى الشركات المنتجة ومن معهد بحوث البساتين وتقاوي البطاطس المستوردة من الشركات الهولندية، وأيضًا المخصبات العضوية المستوردة من روسيا .

جاء ذلك على هامش افتتاحه معرض صحاري في دورته ٣٦ بمنطقة أرض المعارض بالتجمع الخامس.