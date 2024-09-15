إعلان

BBC

نسبة مشاركة القطاع الخاص بالدورة 36 بمعرض صحاري تخطت 90%

12:48 م الأحد 15 سبتمبر 2024

معرض صحاري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة عن نسبة مشاركة القطاع الخاص بمعرض صحاري خلال دورته ٣٦ المقامة بأصواتهم المعارض بالتجمع الخامس خلال الفترة من ١٥ إلى ١٧سبتمبر .

وقال فاروق، في تصريحاته لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، إن نسبة مشاركة القطاع الخاص بالمعرض تعدت 90%، مؤكدًا أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تدعم مشاركة القطاع الخاص في شتى المجالات الزراعية .

وتابع وزير الزراعة: ويقدم معرض صحاري العديد من المتطلبات الزراعية التي يتطلبها المزارعون من آلالات وأصناف شتلات النخيل المستوردة من إنجلترا وشتلات الزيتون المحلية من كبرى الشركات المنتجة ومن معهد بحوث البساتين وتقاوي البطاطس المستوردة من الشركات الهولندية، وأيضًا المخصبات العضوية المستوردة من روسيا .

جاء ذلك على هامش افتتاحه معرض صحاري في دورته ٣٦ بمنطقة أرض المعارض بالتجمع الخامس.

معرض صحاري القطاع الخاص الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"حماة الوطن" ينظم حفل جوائز الفائزين بمسابقة التميز التنظيمي واحتفالية المولد النبوي

إعلان

إعلان

* صفقة تفوق رأس الحكمة وجنة بالبحر الأحمر.. ماهي رأس بناس المنتظر طرحها على المستثمرين؟ -صور
* حادث قطاري الزقازيق.. ارتفاع الوفيات لـ4 حالات.. وخروج 30 مصابًا