وزير الدفاع من قاعدة محمـد نجيب العسكرية: ماضون بكل قوة في تطوير التدريب القتالي

كتب- محمد سامي:

تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الأحد، قاعدة محمـد نجيب العسكرية.

جاء ذلك في حضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى شرح تفصيلي من اللواء أح هشام حسني، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، عن قاعدة محمـد نجيب العسكرية، والتي تعد إحدى أبرز قلاع العسكرية المصرية؛ بما تضمه من قوة عسكرية ضاربة ووحدات قتالية وإدارية وميادين للرماية والتدريب على كل الأسلحة المختلفة .

وقام الفريق أول عبد المجيد صقر بجولة تفقدية؛ تضمنت المرور على ميادين التدريب التخصصية، وناقش عدداً من المقاتلين في كيفية تنفيذهم مهامهم المكلفين بها، وقام بالمرور على ميادين الرماية الإلكترونية المزودة بأحدث الأنظمة؛ مما أهَلها لاستضافة التدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة، وقام بتفقد أماكن الإقامة والإعاشة المخصصة لوفود الدول المشاركة في التدريبات المشتركة المختلفة .

وشارك القائد العام للقوات المسلحة مقاتلي المنطقة الشمالية العسكرية تناولَ وجبة الغذاء، كما نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتهنئته بمناسبة المولد النبوي الشريف، مؤكداً الأهمية الاستراتيجية لقاعدة محمـد نجيب العسكرية، كقوة ردع على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي، قادرة على صد أي عدائيات بما تمتلكه من أسلحة ومعدات وفقاً لأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى كونها مسرحًا للتدريبات المشتركة، تجتمع فيها كل مقومات التدريب والقدرة القتالية، طبقاً لأسس ومبادئ ومكونات معركة الأسلحة المشتركة الحديثة.

ونوه وزير الدفاع بحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعظيم إمكاناتها وقدراتها بإنشاء قواعد عسكرية متكاملة على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة؛ لتتضمن قوات برية وتجميعاً قتالياً يشتمل على موانئ بحرية وقواعد جوية وإمدادها بأحدث نظم التسليح العالمية، لتكون مرتكزاً لتنفيذ أي مهام توكل إليها بكفاءة واقتدار؛ خصوصًا في ظل التحديات التي تواجهها الدولة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ماضيةً بكل قوة وإصرار في تطوير خطط وبرامج التدريب القتالي وفقاً لأسس علمية مدروسة تسهم في الارتقاء بمنظومة إعداد وتأهيل الفرد المقاتل والذي يعد الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته .

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