تحذير للمخالفين.. موعد انتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

تنتهي مهلة الـ 6 أشهر الخاصة بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مع مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وحدد قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مدة 6 أشهر لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وفق القانون الجديد وذلك بالنسبة لأصحاب طلبات التصالح القديمة وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، أو المواطنين الذين لم يتقدموا للتصالح من قبل ولديهم مخالفات بنائية.

وكانت فتحت وزارة التنمية المحلية، بداية من الثلاثاء 7 مايو 2024، باب تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على أن يستمر تقديم الطلبات لمدة 6 أشهر على مستوى المحافظات.

ونصت اللائحة التنفيذية للقانون الجديد على أن يجوز بقرار من رئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها والمحددة بـ 6 أشهر لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.

وتستقبل المحافظات طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح، من خلال المراكز التكنولوجية، وبوابة خدمات المحليات عبر الإنترنت، وتطبيق تصالح على الهاتف المحمول.

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