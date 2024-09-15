صورة- وصول سفينة مصرية تحمل مساعدات إغاثية إلى دولة السودان

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء السودانيين، وصلت إلى ميناء بورسودان بدولة السودان سفينة الإمداد (أبو سمبل – 2) التابعة للقوات البحرية المصرية محمل عليها أكثر من 200 طن من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية وأدوية.

وذكرت القوات المسلحة في بيانها، أن المساعدات مقدمة من القوات المسلحة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وجمعية الهلال الأحمر، وذلك لدفعها إلى المناطق الأكثر احتياجا بدولة السودان الشقيق والذي تعاني الولاية الشمالية فيه من أضرار السيول.

وأكد البيان: يأتي ذلك إنطلاقاً من الدور المصري الفاعل تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن لهم في مختلف المحن والأزمات.