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رابط مباشر.. موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال

11:36 ص الأحد 15 سبتمبر 2024

رياض الأطفال

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كتب- محمد نصار:

تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 نتيجة المرحلة الثانية من تقديم رياض الأطفال 2024-2025.

ومن المقرر إعلان نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال للعام الدراسي 2024-2025 اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويمكن الحصول على النتيجة من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، من هنا.

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رياض الأطفال المرحلة الثانية لرياض الأطفال مديرية التربية والتعليم
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