انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بذكرى المولد النبوي الشريف
كتب- محمد نصار:
هنأت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.
وقالت انتصار السيسي، عبر حسابها على فيسبوك: أهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الكريم، الذي كان مثالا للطهر والنقاء والتواضع والعمل بصدق وإخلاص في سبيل الله.
وأضافت: أدعو الله عز وجل، أن يعيد هذه الذكرى العطرة بالخير واليمن والبركات على وطننا الحبيب مصر.
اقرأ أيضًا:
أمطار ورياح.. الأرصاد: تحسن نسبي في الأحوال الجوية اليوم
وزير الري: سداد 87 مليون جنيه مديونيات على الشركة القابضة للري والصرف
بيان وتوضيح مهم من وزارة العمل بشأن إجازة المولد النبوي الشريف
فيديو قد يعجبك: