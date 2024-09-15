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بيان وتوضيح مهم من وزارة العمل بشأن إجازة المولد النبوي الشريف

11:09 ص الأحد 15 سبتمبر 2024

محمد جبران وزير العمل

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كتب- محمد نصار:

أكد محمد جبران وزير العمل، أن اليوم الأحد إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2857 لسنة 2024، الذي نَصّ على أن يكون اليوم الأحد، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأصدرت الوزارة قرارا يوم الثلاثاء الماضي وقالت إنها إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي.

وأوضحت أنه بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وبحسب بيان صحفي وزعت الوزارة كتابًا دوريًا على مديريات العمل بالمحافظات بتفاصيل هذه الإجازة، وذلك لوضع أحكام القرار موضع التنفيذ، والمتابعة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.

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