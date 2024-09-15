أمطار ورياح.. الأرصاد: تحسن نسبي في الأحوال الجوية اليوم

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر المتوقعة ودرجات الحرارة اليوم على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء مع تحسن نسبي في الأحوال الجوية اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024.

وأوضحت الهيئة، أنه تنشط الرياح على بعض شواطئ (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم)، حيث تصل سرعة الرياح إلى 40 - 50 كم/ ساعة، كما يصل ارتفاع الموج إلى 1.5- 2.5 مترا، ويجب على المصطافين مراعاة ذلك.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء لتضفي مزيدًا من التحسن في الأحوال الجوية.

وحول درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في الظل على مناطق الجمهورية، فهي كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 34 درجة.

- السواحل الشمالية: 31 درجة.

- جنوب سيناء: 37 درج.

- شمال الصعيد: 36 درجة.

- جنوب الصعيد: 40 درجة.