قطعة واحدة يوميًا.. تحذير من تناول تلك الكميات من حلوى المولد

كتب- عمر صبري:

نصح الدكتور حسن حسونه، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، بعدم تناول كميات كبيرة من حلوى المولد خاصة مرضى السكر لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر التي قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر فى الدم وتسوس الأسنان، وأيضا الإقلال من المكسرات التى تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية.

وأضاف حسونة، خلال مقالة علمية أنه يفضل أن يكون تناول الحلوى محدود على مدار اليوم وبكمية صغيرة فيكفى قطعة واحدة في اليوم وعدم تناولها ليلا لانخفاض معدل التمثيل الغذائي أثناء النوم كما يجب شرب كمية كبيرة من الماء وتناول الخضروات والفواكه.

وأكد أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، على أهمية ووجوب شراء الحلوى من أماكن موثوق بها والتأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية واسم المنتج ومكونات الحلوى وأن تكون طازجة ولها لون طبيعي بعيدا عن الألوان الصناعية البراقة، وأن تكون مغلفة جيدا ومعروضة في فترينات زجاجية نظيفة بعيدا عن ضوء الشمس كذلك توافر الشروط الصحية فى البائعين من حيث ارتداء القفازات وغطاء الرأس والكمامة.