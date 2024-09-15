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ليلة حب الشاعر الكبير سيد حجاب بالأوبرا.. اليوم

04:00 ص الأحد 15 سبتمبر 2024

دار الأوبرا المصرية

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كتب- محمد شاكر:

تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن نشاطها الثقافى والفكرى لقاء سلسلة "أرواح فى المدينة" تقديم الكاتب الصحفى محمود التميمى.

ويأتى اللقاء بعنوان "ليلة فى حب الشاعر الكبير سيد حجاب"، في إطار مشروعه الثقافي "القاهرة عنواني".

وذلك في السابعة مساء اليوم الأحد ١٥ سبتمبر على المسرح الصغير.

يشهد اللقاء بحثا وتأملات فى أرشيف الإبداع المصرى نستعيد من خلالها ذكريات وتفاصيل هامة ومؤثرة فى مسيرة الشاعر الكبير سيد حجاب.

يذكر أن سلسلة "أرواح في المدينة"، هو مشروع لحفظ الذاكرة الوطنية للمصريين أطلقه مشروع "القاهرة عنواني" الثقافي قبل عامين بالتعاون مع جهات ثقافية عديدة آخرها النشاط الثقافي والفكري في دار الأوبرا المصرية.

ومن المعروف أن سيد حجاب يعد أحد أعمدة الشعر العامى المصرى، ولد عام ١٩٤٠ في محافظة الدقهلية وهو الشقيق الأكبر للمخرج والشاعر شوقي حجاب، ورث موهبة الكتابة عن والده، تعاون مع كبار الملحنين كما تغنى بكلماته اشهر المطربين، عرف بكتابة الأشعار الغنائية لتترات عدد ضخم من الاعمال الدرامية التليفزيونية أبرزها ليالى الحلمية، المال والبنون، بوابة الحلوانى والوسية، برع فى الكتابة للأطفال كما كتب أيضا أغنيات لأفلام مصرية ووضع كلمات بعض من أوبريتات المناسبات الوطنية، نال العديد من الجوائز منها جائزة كفافيس الدولية عام ٢٠٠٥ وجائزة الدولة التقديرية فى الآداب عام ٢٠١٢، رحل عن عالمنا فى يناير ٢٠١٧ تاركا إرثاً فنياً خالداً.

دار الأوبرا المصرية الدكتورة لمياء زايد الكاتب الصحفى محمود التميمى سيد حجاب
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