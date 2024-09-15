إعلان

BBC

عمرو أديب عن السخرية من تيشرت الزمالك: "فانلة الأهلي فيها إيه عبقري"؟

12:05 ص الأحد 15 سبتمبر 2024

الإعلامي المصري عمرو أديب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- حسن مرسي:
أشاد الإعلامي عمرو أديب بالفوز الذي حقق نادي الزمالك خارج أرضه على حساب نادي الشرطة الكيني، بهدف دون رد، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال أديب، خلال برنامجه الحكاية، عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الزمالك كسب أول مباراة في مشواره الإفريقي خارج ملعبه، ولكن بعد الفوز الدنيا اتقلبت من الأهلاوية".

وأضاف مقدم "الحكاية": فيه ترند ساخر من تيشرت الزمالك، بيقولوا انتوا لابسين فانلة المحلة، مالها المحلة؟.. دي بلدي.. المحلة اللي تشرف بلد دلوقتي بقت وحشة؟".

وتابع: "طب حد يقولي فانلة الأهلي فيها إيه عبقري؟، فانلة حمرا نص كم عادية ولا فيها نقشة ولا حاجة مميزة وبتتغسل في الغسالة وبتبهت كمان".

عمرو أديب تيشيرت الزمالك
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نشرة التوك شو| حادث تصادم قطاري الزقازيق.. حقيقة حظر المصريين من أداء العمرة

إعلان

إعلان

15 صورة ترصد اللقطات الأولى لـ حادث تصادم قطارين بالشرقية
3وفيات و47 مصابًا..وتحركات عاجلة من النقل والصحة والمحافظة.. حادث قطاري الزقازيق (تغطية خاصة)
أول صور لضحايا ومصابي حادث قطاري الزقازيق في المستشفيات