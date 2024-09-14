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نائب وزير الصحة يطمئن على مصابي حادث قطاري الزقازيق- صور

11:59 م السبت 14 سبتمبر 2024
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    نائب وزير الصحة يطمئن على مصابي حادث قطاري الزقازيق
  • عرض 4 صورة
    نائب وزير الصحة يطمئن على مصابي حادث قطاري الزقازيق
  • عرض 4 صورة
    نائب وزير الصحة يطمئن على مصابي حادث قطاري الزقازيق
  • عرض 4 صورة
    نائب وزير الصحة يطمئن على مصابي حادث قطاري الزقازيق

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كتب- محمد سامي:
توجه الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمحافظة الشرقية، للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطارين بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، للتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية وتوفير أوجه الرعاية اللازمة للمصابين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير اطمأن على جاهزية المستشفى، وتوافر مخزون من أكياس الدم والمستلزمات والأدوية، كما اطمئن على جاهزية أجهزة الأشعة والمعامل، مشيرا إلى رفع درجة الاستعداد في مستشفيات المحافظة، مع تكثيف تواجد كافة الأطقم الطبي، مؤكدا توفير كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين.

وأشار «عبدالغفار» إلى مشاركة أكثر من 40 سيارة إسعاف في نقل الحالات، في وجود فرق الانتشار السريع لتقديم الخدمات الإسعافية والطبية العلاجية اللازمة، مضيفا أن إجمالي حالات الخروج من مستشفى الاحرار التعليمي بعد التحسن، بلغ 11 حالة ومازالت حالتين تحت الملاحظة.

محمد الطيب حادث قطاري الزقازيق حادث قطار الزقازيق نائب وزير الصحة
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