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التحالف الوطني: تقديم الدعم اللازم والسريع للمتضررين من حادث قطاري الزقازيق - صور

11:30 م السبت 14 سبتمبر 2024
  • عرض 7 صورة
    جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي
  • عرض 7 صورة
    جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي
  • عرض 7 صورة
    جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي
  • عرض 7 صورة
    جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي
  • عرض 7 صورة
    جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي
  • عرض 7 صورة
    جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي
  • عرض 7 صورة
    جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه من خلال مؤسساته الأعضاء وتحديدًا مؤسسة صناع الحياة كان متواجدًا عن طريق متطوعي المؤسسة في موقع الحادث مباشرة عقب حدوث تصادم بين القطار رقم 336 المتجه من المنصورة للزقازيق، والقطار رقم 281 من الزقازيق إلى الإسماعيلية.

وأضاف "التحالف الوطني"، أن تواجده كان من خلال تواجد المتطوعين في الموقع للوقوف على نتائج الحادث ومحاولة تقديم الدعم اللازم والسريع للمتضررين من الحادث بالإضافة للتواجد مع أهالي الضحايا والمصابين في أقرب مراكز لتقديم الخدمة الطبية لمساعدتهم فيما يلزم حيث قام المتطوعون بشكل أولي بتوزيع عبوات المياه والعصائر والوجبات الجاهزة لحين حصر المساعدات والتدخلات المطلوبة.

وتابع: يأتي ذلك التدخل السريع كاستمرار لنهج التحالف ومؤسساته الأعضاء في التواجد أولا في قلب الأحداث بمجرد وقوعها وتقديم كافة أنواع الدعم وأيدي المساعدة لكل المحتاجين في كل مكان لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية وإذ يؤكد التحالف استعداده ومؤسساته الأعضاء لتقديم كل الدعم اللازم من الخدمات والمساعدات التي يجري حصرها بشكل دقيق الآن مع تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين.

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