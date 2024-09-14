الصيادلة: الأدوية المصنعة محلياً تشكل 93٪ من إجمالي سوق الدواء المصري



كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور فادي مراد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، على التزام مصر بالحفاظ على أعلى المعايير العالمية في مجال صناعة الأدوية، مشيرًا إلى أن مصر ستحصل قريباً على تصنيف من الدرجة الثالثة في مجال تصنيع الأدوية، وهو ما يعد دليلاً على الجودة العالية والكفاءة التي تتمتع بها المنتجات الدوائية المصنعة محلياً.

وخلال حواره على قناة "MBC مصر 2"، أشار الدكتور فادي مراد إلى أن الأدوية المصنعة محلياً تشكل حوالي 93٪ من إجمالي سوق الدواء المصري.

ودعا مراد إلى ضرورة تعزيز التوعية بين المواطنين حول جودة الأدوية المحلية، مؤكداً على وجود فارق كبير بين الدواء المماثل والبدائل للأدوية.

وأكد أن الدواء المماثل يشترك في العديد من الخصائص مثل الشكل الدوائي والتركيز والمادة الفعالة، ولكن تختلف في الاسم التجاري، أما البدائل، فتختلف تماماً فيما يتعلق بالمادة الفعالة والاسم التجاري، لكنها تقوم بنفس الوظيفة العلاجية.

وأشار مراد أيضاً إلى أن المصانع التي تقوم بتصنيع الأدوية المحلية هي ذاتها التي تصنع أدوية الشركات الدولية الكبرى، والفرق الرئيسي يكمن في الاسم فقط.

وشدد عضو مجلس نقابة الصيادلة، على أن الأدوية المحلية ليست أقل جودة من الأدوية المستوردة، بل إنها تحتفظ بالجودة والمعايير العالية التي تشتهر بها الشركات الدولية.