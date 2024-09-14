حادث مصري كلاسيكي.. عمرو أديب معلقًا على تصادم قطاري الزقازيق

كتب- حسن مرسي:

عقب الإعلامي عمرو أديب، على حادث تصادم قطاري الزقازيق بمحافظة الشرقية والذي أسفر عن وقوع 3 وفيات وعشرات المصابين.

وقال أديب، خلال برنامج "الحكاية"، عبر قناة "mbc مصر"، مساء السبت، إن تصادم القطارات حادثة مصرية كلاسيكية، مضيفًا: "منذ فترة طويلة لم نشهد كابوس تصادم القطارات في مصر بعد طفرة التحديث التي شهدها القطاع".

وأضاف مقدم "الحكاية": "حطام القطار يشير إلى السرعة العالية قبل التصادم، ويبدو أن الحادث ناجم عن خطأ بشري بصورة كبيرة"، متابعًا: "حتى الآن التقارير الرسمية تتحدث عن 3 وفيات و47 إصابة، كل المسؤولين في موقع الحادث وكالعادة تم التحفظ على عامل تحويلة المزلقان".

واختتم أديب بقوله: "كنا نظن أنه بعد إدخال التكنولوجيا الحديثة لقطاع السكك الحديدية لن يكون وقوع مثل تلك الحوادث أمرًا ممكنًا، ولكن يبدو أن حوادث القطارات المصرية باتت حادثة كلاسيكية".